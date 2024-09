Bimba di 8 anni si mette alla guida del SUV della madre e percorre 16 km senza causare incidenti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una bambina di Bedford in Ohio ha guidato il SUV della madre per 16 chilometri fino a un supermercato, sorprendentemente senza incidenti. Il fatto è stato raccontato dalla polizia locale.

Una corsa al supermercato di 16 chilometri

Una bambina di soli 8 anni ha percorso 16 chilometri alla guida del SUV della madre, partendo da casa fino al supermercato Target, in Bedford, Ohio. Il sorprendente viaggio si è concluso senza gravi incidenti, se non per un piccolo danno a una cassetta della posta, colpita durante il tragitto. Il video ripreso da una dashcam e condiviso sui media americani mostra la piccola al volante mantenendo una velocità moderata, sebbene sbandasse leggermente. Nonostante l’età e la mancanza di esperienza, la bambina è riuscita ad arrivare al parcheggio del supermercato senza ulteriori problemi.

Il fatto ha attirato l’attenzione degli automobilisti e degli impiegati del negozio, che hanno subito segnalato l’insolita presenza alle autorità.

L’intervento della polizia e l’ironia sui social

L’allarme è stato lanciato la mattina di domenica 15 settembre, quando i genitori hanno scoperto che la figlia e l’auto erano scomparse. Gli automobilisti in transito hanno notato il SUV sbandare sulla strada, guidato unicamente dalla bambina. Dopo le segnalazioni dei dipendenti del supermercato, la polizia ha rintracciato il veicolo grazie alla targa, trovandolo parcheggiato di fronte al negozio. La bambina è stata recuperata e riconsegnata ai genitori.

La polizia di Bedford ha poi pubblicato un post ironico sui social: “Abbiamo finalmente trovato una donna che ha più fretta delle nostre mogli di fare la spesa da Target. Non siamo sicuri di cosa abbia comprato, ma le abbiamo lasciato finire il frappuccino che aveva tra le mani: non siamo cattivi”.

Il post è diventato rapidamente virale, suscitando l’interesse e il divertimento del pubblico online.