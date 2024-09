Sangiuliano denuncia Maria Rosaria Boccia, la reazione di lei

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha formalizzato una denuncia contro l’imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia, ora al vaglio della Procura di Roma.

Denuncia presentata in Procura

È stata depositata presso la Procura di Roma la denuncia inoltrata dal legale dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, contro l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. La denuncia era stata già annunciata nelle scorse settimane dall’avvocato Silverio Sica, che rappresenta Sangiuliano in questa vicenda. Attualmente, i magistrati di piazzale Clodio stanno valutando il documento, e si attendono sviluppi sul caso con l’apertura del procedimento.

Il legale dell’ex ministro ha dichiarato: “È innegabile che l’ex ministro è stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio avviso, prefigurano il reato di tentata estorsione, ma sarà compito dei magistrati decidere”. Ha poi aggiunto che l’atto presentato alla Procura include una “ricostruzione cronologica e dettagliata di questa vicenda che rimane assolutamente privata”.

Indagini in corso e altri sviluppi

Le indagini, secondo fonti della Procura, saranno coordinate direttamente dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. Il caso ha attirato particolare attenzione anche per il fatto che Sangiuliano è attualmente indagato per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio, in seguito a un esposto del leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. La vicenda è esplosa dopo che sono emerse informazioni sul rapporto tra l’ex ministro e l’influencer campana, portando alle dimissioni di Sangiuliano dal governo Meloni.

Nel frattempo, Maria Rosaria Boccia continua a pubblicare aggiornamenti sul suo profilo Instagram, condividendo storie che la ritraggono mentre si trova a Roma, passeggiando davanti a Palazzo Montecitorio e in altri luoghi centrali della città. In uno dei video, ripresa mentre beve un caffè, è possibile sentire in sottofondo la canzone di Malika Ayane “Cosa hai messo nel caffè”. La presenza dell’influencer nella capitale coincide con l’inizio del G7 della Cultura a Napoli, evento che si terrà nei prossimi giorni.