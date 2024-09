Roma incidente in pieno centro, 37enne perde il controllo della moto e cade sull’asfalto, morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 37 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri mattina su via del Foro Italico a Roma. Coinvolto solo il suo scooter Honda SH 150, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di giovedì 19 settembre.

Il 37enne stava percorrendo via del Foro Italico in direzione San Giovanni quando, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo del suo scooter all’altezza dello svincolo Corso di Francia.

Dopo aver sbandato, è stato sbalzato dalla sella e ha impattato violentemente sull’asfalto.

Gli automobilisti di passaggio hanno prontamente chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 per richiedere l’intervento dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Nonostante l’arrivo rapido del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al XV Gruppo Cassia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato gravi disagi al traffico, con lunghe code e la temporanea chiusura della Galleria Giovanni XXIII, successivamente riaperta nella mattinata.