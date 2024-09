Belen, lancia una frecciata a chi la critica, “Gli hater? Li capisco, ho una casa bellissima, un fisico così e sono pure intelligente”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La modella e conduttrice Belen Rodriguez si racconta in un’intervista, tra riflessioni sulla sua carriera e il rapporto con la fama, a 40 anni.

Dagli esordi in Italia con 180 euro al successo

Arrivata in Italia con solo 180 euro e una valigetta, Belen Rodriguez è oggi una delle figure più note dello spettacolo italiano. Nell’intervista al Corriere della Sera, l’argentina parla del traguardo dei 40 anni: “Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza e sicurezza. Il corpo cambia, ma la mente matura e questo mi piace”. Nonostante il rimpianto per il corpo giovanile, Belen non si lamenta: “La genetica mi ha aiutato molto”.

Le “belenate” sui social: tra provocazione e ironia

Con la sua consueta ironia, Belen ammette di divertirsi a provocare sui social, con una recente performance in intimo su Instagram che ha suscitato stupore: “Stavo facendo pubblicità e ho abbinato la mia linea di lucidalabbra. Era un po’ osé, ma non credo di aver fatto male a nessuno”. Nonostante le continue interazioni sui social, Belen si distanzia dall’etichetta di influencer, dichiarando di non voler essere identificata come tale: “Io sono degli anni Ottanta”.

Il femminismo e la carriera: libertà e nuove sfide

Quando si parla di femminismo, Belen spiega di non esporre il proprio corpo per motivi ideologici: “Non capisco certi discorsi, mi piace provocare e giocare con la sensualità. Il femminismo per me è dare alle donne le stesse opportunità degli uomini”. Guardando al futuro, Belen è impegnata con due nuovi programmi per Warner Bros. Discovery, tra cui “Amore alla prova” su Real Time. Riguardo al suo rapporto con Stefano De Martino, dice: “Siamo in buoni rapporti per nostro figlio, oggi ci vuole civiltà, anche se non è sempre facile”.