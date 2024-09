Rissa social tra Fedez e Tony Effe, interviene Chiara Ferragni “Lasciate in pace i miei bambini”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La nota influencer Chiara Ferragni ha espresso il suo disappunto per la crescente tensione tra suo marito Fedez e il rapper Tony Effe, chiedendo rispetto per la sua famiglia.

Lo scontro tra Fedez e Tony Effe si intensifica

Lo scontro tra Fedez e Tony Effe si è inasprito dopo la pubblicazione di “Chiara”, una canzone in cui il rapper romano lancia pesanti accuse verso il cantante di Rozzano.

Il dissing ha preso piede in seguito a presunti flirt e accuse di infedeltà reciproca: Tony Effe avrebbe corteggiato Chiara Ferragni quando era ancora sposata con Fedez, mentre quest’ultimo è stato accusato di aver trascorso del tempo con Taylor Mega, ex fidanzata del rivale.

La faida tra i due si è tradotta in brani rap carichi di insulti e insinuazioni, con Tony Effe che ha attaccato direttamente Fedez: “Chiara dice che mi adora […] Sei una brutta persona, tutta la scena ti odia”, mentre Fedez ha risposto con il brano “L’infanzia difficile di un benestante”, criticando Tony per i suoi atteggiamenti.

Chiara Ferragni chiede rispetto per la sua famiglia

Dopo l’ultimo attacco musicale, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio attraverso una storia su Instagram, esprimendo il suo fastidio per l’escalation di insulti:

“Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie”. La dichiarazione è arrivata subito dopo l’uscita del brano “Chiara” di Tony Effe, in cui il rapper non ha risparmiato commenti volgari sulla vita privata di Fedez e insinuazioni sulla loro relazione. Questo botta e risposta ha coinvolto anche una delle migliori amiche di Ferragni, Chiara Biasi, con riferimenti a uso di sostanze illegali.