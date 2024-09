Salva una turista che stava annegando, ma viene multato di 1.032 euro: bagnino sanzionato per mancata comunicazione

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bagnino di salvataggio di Cavallino-Treporti, Saverio Amato, è stato multato di 1.032 euro per non aver comunicato tempestivamente un salvataggio alla Capitaneria di Porto, nonostante abbia salvato la vita a una turista.

La dinamica del salvataggio e la multa

Il 3 settembre scorso, sulla spiaggia di Ca’ Savio, una turista settantenne ha accusato un malore in mare ed è stata prontamente soccorsa dal bagnino Saverio Amato e dai suoi colleghi. Nonostante l’intervento tempestivo abbia salvato la vita della donna, Amato è stato successivamente sanzionato per non aver segnalato immediatamente l’emergenza all’ufficio marittimo, come richiesto dall’ordinanza di sicurezza balneare. La Capitaneria di Porto è stata informata solo in un secondo momento dal personale del 118, che ha seguito il protocollo standard di emergenza.

La difesa del bagnino e il precedente encomio

Nella sua memoria difensiva, Amato, veterano del servizio bagnini e già premiato nel 2021 per un salvataggio, ha spiegato che, valutata la situazione insieme ai colleghi, hanno allertato il 118, il quale ha poi deciso di avvisare l’elisoccorso e la Capitaneria secondo i protocolli. Nonostante la giustificazione, la multa è stata comunque comminata per la violazione della normativa vigente.