Emilia-Romagna: salvata una bambina di sette anni dagli aerosoccorritori dopo le alluvioni, “Il salvataggio più bello”

Una bambina di sette anni, bloccata in casa a causa delle esondazioni in Emilia-Romagna, è stata salvata dagli aerosoccorritori dell’Aeronautica Militare.

Intervento decisivo degli aerosoccorritori

Le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna hanno lasciato numerosi residenti intrappolati nelle loro abitazioni. Gli aerosoccorritori dell’Aeronautica Militare sono intervenuti prontamente, salvando diverse persone, tra cui una bambina di sette anni, rimasta bloccata in casa. L’elicottero ha raggiunto la zona tra Lugo e Traversara, una delle più colpite dalle esondazioni, per recuperare i residenti in pericolo.

Il racconto emozionante del salvataggio

Uno degli aerosoccorritori ha descritto con emozione il momento del salvataggio della bambina: «Una volta arrivato sul balcone mi ha abbracciato piangendo. In quella situazione ho cercato di metterla a suo agio ricambiando l’abbraccio. Una volta portata a bordo dell’elicottero, vedere che non piangeva più è stata una sensazione veramente bella». L’intervento ha mostrato l’umanità e la delicatezza con cui i soccorritori affrontano situazioni di emergenza, soprattutto quando si tratta di bambini.

Bilancio delle operazioni di salvataggio

Le operazioni di soccorso effettuate dall’Aeronautica Militare hanno portato in salvo circa 42 persone, tra cui molti residenti delle aree alluvionate. Oltre ai cittadini, sono stati recuperati anche diversi animali domestici. Gli equipaggi del Quindicesimo Stormo hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza degli abitanti, dimostrando ancora una volta l’efficacia e la prontezza delle forze di soccorso italiane.