Tragico incidente domestico, muore un bambino di due anni schiacciato da un camino di marmo, stava giocando con una cuginetta

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il piccolo Carter Walsh, di due anni, perde la vita a Wigan dopo il crollo improvviso di un camino di marmo mentre giocava con la cugina.

Un gioco innocente si trasforma in tragedia

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Wigan, nella Greater Manchester, dove il piccolo Carter Walsh, di appena due anni, è morto a causa del crollo improvviso di una sezione di un camino di marmo. Carter stava giocando e ballando con la cugina nel salotto di casa, quando il pesante manufatto si è staccato, precipitando sulla sua testa. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e il bambino è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha scosso profondamente la famiglia e l’intera comunità locale.

Il drammatico racconto della madre

La madre di Carter, Samantha, ha descritto il dolore straziante nel vedere suo figlio, privo di vita, all’ospedale. «Sembrava così tranquillo, con solo una ferita visibile alla testa», ha detto ancora sotto shock. Carter Walsh, nato in circostanze difficili e inizialmente affidato a una famiglia adottiva, era diventato il fulcro della vita di Samantha, che aveva lottato per riaverlo con sé. Quel giorno fatale, poco prima della tragedia, il bambino aveva trascorso una serena giornata in famiglia, circondato dagli animali in un ristorante. L’ultima foto scattata lo ritrae sorridente vicino a un cavallo, ignaro della tragedia che di lì a poco si sarebbe consumata.

Indagini sul crollo del camino

Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato al crollo improvviso del camino. Al momento, non è chiaro cosa abbia provocato il cedimento della struttura di marmo, ma si ipotizza che il peso della sezione e una possibile instabilità preesistente abbiano contribuito alla tragedia. La comunità di Wigan si è stretta attorno alla famiglia di Carter Walsh, offrendo supporto e vicinanza in questo momento di profondo dolore.