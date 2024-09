Puglia, incidente mortale sulla SS 693, il dolore per la morte di Antonella, giovane mamma di una bimba

Antonella Grossi, insieme a Salvatore Biscotti e Libero Zaffarano, muore in un tragico schianto sulla SS 693 tra San Nicandro e Apricena.

Nel tardo pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di tre giovani lungo la strada a scorrimento veloce SS 693 del Gargano, tra San Nicandro e Apricena, all’altezza del bivio di San Nazario. Le vittime sono Antonella Grossi, originaria di Ischitella ma residente a Cagnano Varano, il suo compagno Salvatore Biscotti e l’amico Libero Zaffarano, entrambi di Vico del Gargano.

I tre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata violentemente con una Kia Sportage. Nello stesso veicolo si trovava anche una quarta persona, un’amica rimasta gravemente ferita e trasferita in elicottero all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

La tragica morte di Antonella Grossi, madre di una bambina, ha sconvolto la comunità di Ischitella e Cagnano Varano. Molti amici e conoscenti hanno lasciato messaggi di cordoglio sui social. Un ricordo toccante è arrivato da Maria Grazia, che ha condiviso il loro ultimo incontro:

“Abbiamo parlato tanto, della tua piccolina, della tua mamma, delle tue sorelle. Avevi voglia di rimetterti in gioco. Con il cuore a pezzi annullerò il tuo prossimo appuntamento per sempre”. Anche Michela ha voluto esprimere il proprio dolore: “Non ci sono parole per tutto ciò, solo tanto dolore. Riposa in pace ora, Antonella, e veglia su tua figlia”.