Grande Fratello: la clamorosa gaffe di Enzo Paolo Turchi spoilera l’ingresso di Luca Tommassini nella casa

Enzo Paolo Turchi, concorrente del Grande Fratello, rivela inavvertitamente l’arrivo di Luca Tommassini nel reality show di Alfonso Signorini.

La gaffe di Enzo Paolo Turchi: lo spoiler su Luca Tommassini

Durante una chiacchierata con i suoi compagni all’interno della casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha involontariamente svelato un’informazione che non sarebbe dovuta emergere. Il noto coreografo, infatti, ha fatto il nome di Luca Tommassini, collega di lunga data, suggerendo che presto entrerà anche lui nella casa più spiata d’Italia. Mentre raccontava delle sue esperienze professionali, Turchi ha affermato: “Luca deve venire pure lui qua dentro”, suscitando la curiosità degli spettatori e lasciando intendere che Tommassini potrebbe essere uno dei prossimi ingressi nel cast.

Il racconto di Enzo Paolo Turchi e il suo legame con Luca Tommassini

La conversazione tra Enzo Paolo Turchi e gli altri inquilini verteva su momenti della sua carriera e sul supporto che ha offerto a giovani ballerini. Tra questi, ha citato Luca Tommassini, ricordando come lo abbia introdotto nel mondo della danza fin dalla tenera età: “Luca Tommassini l’ho preso con me che aveva nove anni”. Con queste parole, il coreografo ha sottolineato il legame di lunga data con Tommassini, che nel frattempo è diventato un affermato coreografo, lavorando con star internazionali e partecipando a programmi come Amici e VivaRai2.

Nessuna conferma ufficiale da Luca Tommassini

Nonostante le parole di Enzo Paolo Turchi, al momento Luca Tommassini non ha commentato lo spoiler che lo riguarda. Attualmente, come mostrano le sue storie su Instagram, il coreografo si trova in crociera e non ha né confermato né smentito il possibile ingresso nella casa del Grande Fratello. L’attesa cresce tra gli spettatori del reality, che ora si chiedono se e quando Tommassini farà il suo ingresso ufficiale nel programma.