Volo costretto all’atterraggio d’emergenza per la presenza di un topo vivo nel pasto di bordo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un volo partito da Oslo e diretto a Malaga è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Copenaghen dopo che un passeggero ha trovato un topo vivo nel pasto servito a bordo.

Atterraggio d’emergenza a Copenaghen

Un volo della Scandinavia Airlines (SAS) partito da Oslo e diretto a Malaga ha subito uno spiacevole imprevisto quando un passeggero ha scoperto un topo vivo nel proprio pasto di bordo. L’inquietante scoperta ha portato l’equipaggio a prendere una decisione drastica: il volo è stato dirottato e ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Copenaghen, come confermato dalla compagnia. I passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti su un altro aereo per raggiungere la loro destinazione in Spagna.

La compagnia aerea interviene

Il portavoce della compagnia, Oystein Schmidt, ha spiegato all’agenzia di stampa AFP che la presenza del roditore rappresentava un rischio per la sicurezza: “Seguendo le nostre procedure c’è stato l’atterraggio d’emergenza e il cambio di aereo per un’ispezione”. Il personale della Scandinavia Airlines ha seguito i protocolli previsti in questi casi, garantendo che la situazione fosse gestita senza compromettere ulteriormente la sicurezza dei passeggeri.

La testimonianza di un passeggero

Un passeggero del volo ha condiviso l’accaduto su Facebook, descrivendo lo spiacevole episodio: “Che ci crediate o no, una signora accanto a me ha aperto il cibo ed è saltato fuori un topo. Ora siamo atterrati all’aeroporto di Copenaghen per cambiare volo”. L’episodio ha lasciato i presenti scioccati e ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e l’igiene a bordo degli aerei.