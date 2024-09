Le lacrime di Alessandro Borghese ai funerali di Paola Marella, “Un’amica che se ne va”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lo chef Alessandro Borghese, visibilmente commosso, ha reso omaggio alla collega Paola Marella durante i suoi funerali a Milano, ricordando il loro lungo percorso professionale condiviso.

Alessandro Borghese e Paola Marella: un legame nato su Real Time

Durante i funerali di Paola Marella, scomparsa il 21 settembre 2024 a causa di un tumore, Alessandro Borghese ha rilasciato alcune dichiarazioni emozionate, sottolineando il forte legame che li univa. Borghese ha ricordato come lui e Marella avessero iniziato la loro carriera televisiva insieme su Real Time, creando programmi che hanno segnato la storia della rete. “Abbiamo iniziato insieme tanti anni fa su Real Time. Siamo stati un po’ compagni di viaggio e antesignani di questa nuova Tv”, ha detto Borghese, trattenendo a fatica la commozione.

L’addio del marito di Paola Marella: “La sua luce resterà per sempre”

Durante la cerimonia, anche il marito di Paola Marella, Domenico, ha voluto ricordare l’influenza e la luce che sua moglie ha lasciato in molte persone. “È stata la luce degli amici, della sua Milano, e di molti che non la conoscevano”, ha dichiarato, aggiungendo che Marella, con la sua serietà e integrità, ha nobilitato la professione immobiliare e trovato il suo posto in televisione. Il marito ha concluso con un messaggio toccante: “La sua luce resta. Non dimenticatela”.

Il ricordo di Paola Marella: una vita tra lavoro e televisione

Colpita da un tumore al seno per la prima volta nel 2011, Paola Marella era riuscita a guarire e continuare la sua carriera, tornando in televisione.

Nel 2020, dopo la scoperta di un nuovo nodulo benigno, sembrava aver superato ancora una volta la malattia. Tuttavia, la sua lotta si è conclusa a 61 anni, lasciando un vuoto tra amici, colleghi e familiari, ma anche un ricordo indelebile nel mondo televisivo e immobiliare.