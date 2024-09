Stefano De Martino, la sua storia con la Rodriguez: “Belen è la Ferrari delle donne, con lei ero felice”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Stefano De Martino ha ripercorso la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, descrivendo come l’incontro con la soubrette abbia trasformato la sua vita sia sul piano privato che professionale.

Il racconto di De Martino sull’inizio della storia con Belen Rodriguez

Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Stefano De Martino ha raccontato gli inizi della sua relazione con Belen Rodriguez, che risale al 2012, quando i due si conobbero durante il programma Amici. In quel periodo, entrambi erano impegnati in altre relazioni: lui con Emma Marrone e lei con Fabrizio Corona. De Martino ha ammesso:

“Ti innamori di una delle donne più belle del mondo, la Ferrari delle donne, io ero uno sbarbato, lei stava con Fabrizio Corona, l’uomo italiano, fico”.

La relazione, ha spiegato, è stata travolgente e ha portato una grande attenzione mediatica a cui non era preparato: “Ero semplicemente il marito di Belen. In quel momento, ero felice, ma non avevo gli strumenti per gestire quella luce”.

Il percorso professionale di Stefano De Martino oltre le etichette

Nel corso degli anni, De Martino ha lavorato duramente per distaccarsi dall’immagine di “marito di Belen” e dimostrare le sue capacità professionali. Ha ricordato che la sua carriera iniziò a dieci anni in una scuola di danza, ma col tempo si era dimenticato del giovane che sognava il successo. Col tempo e con la giusta tenacia, è riuscito a ottenere la conduzione di programmi di successo come Affari tuoi, guadagnandosi il favore del pubblico e non facendo rimpiangere Amadeus.

La relazione attuale tra De Martino e Belen Rodriguez

Parlando del suo rapporto attuale con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, De Martino ha sottolineato come, nonostante gli alti e bassi, continuino a volersi bene. “A me l’idea che due persone che si sono amate non si vogliano più bene è crudele”, ha affermato, spiegando che, anche se la loro relazione è finita, lui continua a gioire per i successi di Belen.

Tuttavia, ha confessato di essere rimasto male per alcune dichiarazioni fatte dall’ex moglie nel salotto di Mara Venier a Domenica In, riguardo ai presunti tradimenti: “Mi è dispiaciuto sentirle così in quella modalità”.