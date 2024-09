Milano, pizza da 1.500 euro in un ristorante, estremo lusso ed esclusività per “la pizza al Don Perignon”

0 Condivisioni Facebook Twitter



Lusso ed esclusività nella nuova struttura di Philipp Plein a Palazzo Melzi d’Eril

Tra le proposte di lusso del The Plein Hotel di Milano, emerge una pizza dal prezzo record di 1.500 euro. Situato in via Manin 23, all’interno del seicentesco Palazzo Melzi d’Eril, l’hotel è stato presentato durante la Milano Fashion Week, anche se non è ancora aperto ufficialmente. La nuova struttura appartiene al famoso stilista e imprenditore tedesco Philipp Plein, che ha voluto creare un’esperienza unica di alta gamma.

Un palazzo storico nel cuore di Milano

Il The Plein Hotel si trova in uno dei quartieri più esclusivi di Milano, lungo la via che costeggia il Parco Indro Montanelli, a pochi passi da altre strutture di lusso come Casa Cipriani. Il Palazzo Melzi d’Eril, risalente al 1700 e ristrutturato a fine ‘800, rappresenta un pezzo di storia milanese e ospiterà il nuovo progetto di Plein. L’albergo punta a diventare una meta ambita grazie alle sue suite di lusso, ai ristoranti e ai locali notturni.

L’esperienza gastronomica di alto livello: la polemica sulla pizza da 1.500 euro

Il The Plein Hotel offrirà quattro aree gastronomiche, tra cui il ristorante italiano Philipp’s, gestito dallo chef Roberto Conti, noto per la sua esperienza presso Trussardi alla Scala e Terrazza Duomo 21. La pizza al Dom Perignon, dal prezzo esclusivo di 1.500 euro, ha già suscitato polemiche per l’estremo lusso. Tuttavia, Plein ha dichiarato: “Abbiamo lavorato per oltre 3 anni per creare questo spazio che sarà operativo a breve”.