Nubifragio a Roma, disagi e blackout: Eur sommerso dall’acqua, treni in tilt

Ondata di maltempo causa allagamenti e blackout nel quadrante Sud-Ovest della Capitale

Una forte ondata di maltempo ha colpito Roma, soprattutto nel quadrante Sud-Ovest, provocando blackout e gravi disagi sulla rete viaria. Ostia e il litorale romano sono tra le zone più colpite, con la via Cristoforo Colombo allagata all’altezza del centro commerciale Euroma 2. Il traffico è bloccato sia su via Pontina che su via Cristoforo Colombo, in direzione Roma Centro, causando il rientro verso il litorale di molti automobilisti.

“Fermi da prima dell’alba”: la testimonianza di un pendolare

Un pendolare ha raccontato su Facebook i suoi tentativi di evitare il traffico, ma la situazione si è rivelata disastrosa già all’alba. “Fermi da prima del semaforo di Acilia”, ha scritto, riferendosi alla chiusura della laterale della Colombo a causa dell’allagamento. Problemi anche a Fiumicino, dove alcuni alberi caduti hanno bloccato la via Torre di Pagliaccetto, creando difficoltà di transito.

Ritardi e cancellazioni sui treni regionali

Anche i trasporti ferroviari hanno subito rallentamenti: sulla linea Fl3 Viterbo-Roma, ritardi oltre i 60 minuti e cancellazioni sono stati registrati a causa dei danni provocati dal temporale. Il servizio della Roma-Lido ha subito un blackout, che ha lasciato i treni fermi e senza elettricità, risolto solo intorno alle 7.20.