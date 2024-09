Nuoro, strage familiare, 52enne uccide moglie e figli di 9 e 14 anni, poi si toglie la vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia a Nuoro, dove un uomo di 52 anni ha sparato alla moglie, ai figli e a un vicino di casa, prima di togliersi la vita. L’episodio ha scosso la comunità locale.

Due abitazioni, cinque vittime e una comunità sotto shock

Nella mattinata di oggi, un operaio di Nuoro, identificato come R.G., ha aperto il fuoco in due diverse abitazioni. L’uomo ha prima ucciso la moglie, G.M., 43 anni, e la figlia di 26 anni, per poi colpire i suoi due figli minori, di 9 e 14 anni. Un vicino di casa è stato ferito durante la sparatoria. Dopo aver compiuto l’eccidio, R.G. si è recato a casa della madre, sparandole alla testa e ferendola gravemente, prima di suicidarsi.

Separazione e passione per le armi: il profilo dell’uomo

Secondo le prime ricostruzioni, R.G. viveva separato dalla moglie e risiedeva con la madre. Appassionato di armi, possedeva una pistola semiautomatica regolarmente detenuta per uso sportivo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica della strage e cercando l’arma del delitto, al momento non ancora ritrovata.