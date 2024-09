Luca Nicchetto muore nella notte per un malore improvviso a 32 anni, viveva a casa dei genitori, lascia due figli piccolissimi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Luca Nicchetto, un giovane di 32 anni, è deceduto improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì a Valli, in casa dei genitori. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Una vita segnata dalle avversità e dalla separazione familiare

Nicchetto, originario di Valli, era recentemente tornato a vivere con i genitori dopo una separazione dalla compagna, con la quale aveva avuto due figli. La famiglia aveva vissuto a Udine, dove Luca aveva cercato un nuovo inizio, condividendo momenti felici con i suoi bambini. Tuttavia, la recente separazione aveva profondamente segnato la sua vita, portandolo a lasciare Udine e tornare nella casa natale.

Un passato difficile e la tragedia familiare del 2015

La vita di Luca era già stata segnata da una tragedia familiare: nel 2015, il fratello maggiore Jacomo Nicchetto era stato arrestato per una rapina a mano armata a Ottaviano (Napoli), in cui perse la vita uno degli inseguitori. Jacomo, ex carabiniere, fu condannato all’ergastolo, un evento che sconvolse la famiglia e portò i genitori di Luca a isolarsi dal resto della comunità.