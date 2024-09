Incidente stradale: il 27enne Maurizio Di Mssa perde la vita nello schianto tra furgone e bus Eav

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragico incidente a Ischia: un giovane di 27 anni, Maurizio Di Massa, muore dopo lo scontro tra un furgone carico di frutta e verdura e un autobus Eav. Ferite altre cinque persone.

Incidente mortale a Ischia: la vittima è Maurizio Di Massa

Un grave incidente stradale ha causato la morte di Maurizio Di Massa, 27enne di Ischia, che ieri mattina, 26 settembre, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra il suo Piaggio Porter e un autobus di linea Eav. L’incidente è avvenuto in zona Pilastri, lungo via Michele Mazzella, la strada che collega Ischia Porto a Barano.

Nello scontro, sono rimaste ferite altre sei persone, tra cui cinque passeggeri del bus, compreso l’autista e un turista francese. Le condizioni di questi ultimi non hanno destato preoccupazioni; sono stati trasportati all’ospedale Rizzoli di Ischia per accertamenti.

Di Massa, invece, è giunto all’ospedale in condizioni critiche, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza prima di essere trasferito al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

Indagini sulla dinamica dello scontro tra furgone e bus

Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto il giovane Di Massa. Da una prima ricostruzione, il furgone avrebbe invaso improvvisamente la corsia dell’autobus, ma restano da chiarire le cause che hanno portato allo scontro. L’autista del bus, Ciro, è stato sentito dagli inquirenti ed è apparso ancora scosso dall’accaduto.

“Ciro si è trovato il furgoncino addosso e non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro”, ha dichiarato il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, che ha voluto esprimere vicinanza al conducente e ai familiari della vittima.

Il messaggio di cordoglio di Eav e il ricordo del giovane di Ischia

Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia di Maurizio Di Massa e solidarietà all’autista dell’autobus coinvolto nell’incidente. “Un brutto incidente oggi ad Ischia ha causato la morte di un giovane di soli 27 anni…

Purtroppo anche qualche ferito, per fortuna sembra non grave, tra i passeggeri del bus”, ha dichiarato. Ha inoltre rivolto un abbraccio di sostegno all’autista, che si trova a dover affrontare un momento particolarmente difficile e doloroso.