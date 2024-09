Muore a 32 anni subito dopo aver mangiato la zucca, la donna si chiamava Marta Bianca Mannino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una reazione allergica fatale dopo aver consumato zucca: così è morta Marta Bianco Mannino a Robegano, frazione di Salzano. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di una reazione a un alimento consumato durante la prima cena nel nuovo appartamento.

Un malore improvviso dopo la cena nella nuova casa

Il dramma si è consumato a Robegano, nel comune di Salzano, dove Marta Bianco Mannino e suo marito, William Benjamin Mannino, si erano appena trasferiti. Sabato sera, la coppia aveva celebrato la prima cena nella nuova abitazione con un piatto preparato da Marta a base di zucca. La mattina seguente, tuttavia, la 32enne ha iniziato a sentirsi male, accusando forti dolori addominali e nausea. Il marito ha immediatamente chiamato un’ambulanza, ma nonostante il trasporto all’ospedale di Mirano, Marta è deceduta poche ore dopo.

Le ipotesi sulla causa del decesso: reazione allergica alla zucca

L’autopsia effettuata ha indicato che la morte di Marta potrebbe essere stata causata proprio dall’ingestione di zucca, consumata sia nei giorni precedenti che durante la cena di sabato. Gli inquirenti ipotizzano una grave reazione allergica o intolleranza alimentare, di cui la donna poteva essere a conoscenza, ma senza aspettarsi effetti così gravi. Il marito, William Mannino, ricorda il legame forte che li univa: “Era una donna forte, sempre allegra e gentile, e noi eravamo uniti. Da quando l’ho conosciuta non ho mai smesso di venire in Italia per vederla”.

Le reazioni allergiche e i rischi legati al consumo di zucca

Le reazioni allergiche gravi, come quella che ha colpito Marta, non sono così rare e possono derivare da vari fattori, tra cui alimenti, farmaci o punture di insetti. La zucca, pur essendo generalmente ben tollerata, può causare problemi in soggetti sensibili, portando a sintomi come prurito, gonfiore, irritazioni cutanee o difficoltà respiratorie. Anche intolleranze possono scatenare sintomi gastrointestinali acuti. Nel caso di Marta, una reazione particolarmente severa è risultata fatale, e purtroppo l’intervento dei medici non è riuscito a salvarla.