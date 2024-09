Belen e Angelo Galvano: è finita la relazione nel giorno del compleanno della showgirl

0 Condivisioni Facebook Twitter

La storia tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano si è conclusa bruscamente nel giorno del compleanno di lei, come rivelato dalle foto dei paparazzi che mostrano Galvano in attesa sotto casa senza successo.

La relazione tra la conduttrice argentina Belen Rodriguez e l’ingegnere siciliano Angelo Galvano sembra essere arrivata al capolinea. La storia, che si era sviluppata nei mesi scorsi, è terminata in modo piuttosto freddo, come dimostrano le immagini pubblicate dalla rivista “Gente”. Proprio nel giorno del quarantesimo compleanno di Belen, Galvano è stato fotografato mentre attendeva invano sotto casa della showgirl. La presenza di Galvano non è stata registrata nemmeno nelle foto che Belen ha pubblicato sui social per celebrare il suo compleanno, confermando le speculazioni sulla fine del loro rapporto.

Le immagini mostrano Galvano parcheggiare il suo scooter nei pressi dell’abitazione di Rodriguez, mentre aspetta di ricevere una risposta. Nonostante i tentativi, l’ingegnere non è riuscito a parlare con Belen. In una delle foto, Galvano interagisce brevemente con Matilde Bruzzone, amica comune dei due e moglie di Billy Berlusconi. Tuttavia, la breve conversazione non porta a nulla, e Bruzzone si allontana velocemente senza intercedere per lui.

Ritorno di Stefano De Martino e segnali di crisi

I segnali della rottura tra Rodriguez e Galvano sembrano essere emersi già pochi giorni prima, quando Stefano De Martino, ex marito di Belen, era stato visto aiutare la conduttrice nel trasloco nella sua nuova abitazione. Le foto, pubblicate dalla rivista “Chi”, avevano mostrato De Martino impegnato a spostare scatoloni e valigie per la sua ex moglie. Questo episodio ha suscitato numerose domande su quanto fosse ancora forte il legame tra i due ex coniugi e se questo avesse potuto influire sulla fine della relazione tra Rodriguez e Galvano.

Nel frattempo, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né da parte di Belen Rodriguez né da Angelo Galvano in merito alla loro separazione. Tuttavia, le foto parlano chiaro, suggerendo che la relazione sia finita in modo definitivo e che la showgirl abbia deciso di voltare pagina proprio nel giorno del suo compleanno.