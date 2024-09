Grave incidente sulla Statale 100: traffico bloccato in direzione Bari, sono tre i feriti gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave scontro stradale sulla SS100 all’altezza del Parco Commerciale Casamassima, coinvolte più auto. Si segnalano tre feriti e traffico in tilt.

Traffico paralizzato sulla Statale 100

Un incidente stradale ha bloccato la circolazione sulla strada statale 100, nei pressi dell’uscita del Parco Commerciale Casamassima in direzione Bari. Secondo le prime ricostruzioni, due o più veicoli sarebbero entrati in collisione, causando disagi al traffico e lunghe code. Le autorità stanno consigliando agli automobilisti di deviare su percorsi alternativi per evitare il blocco della viabilità verso il Barese.

Tre feriti trasportati all’ospedale Mater Dei

A seguito dello scontro, un’ambulanza del 118 è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente. I soccorsi riferiscono di tre persone ferite, trasferite in codice verde all’ospedale Mater Dei per ulteriori accertamenti. La situazione rimane critica, con molte vetture ancora ferme sul posto in attesa dello sgombero delle carreggiate