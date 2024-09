Puglia, aveva 47 anni e si chiamava Lucia Salcone la donna morta dopo essere rimasta intrappolata nell’auto in fiamme

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di 47 anni, Lucia Salcone, muore in un incidente sulla provinciale 13 tra San Severo e Castelnuovo di Daunia. Salvo il marito.

L’uscita di strada e l’incendio dell’auto

Nella notte tra il 27 e il 28 settembre, sulla provinciale 13 in provincia di Foggia, una Fiat 500 con a bordo Lucia Salcone e il marito, Ciro Caliendo, è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo, dopo aver terminato la corsa contro un albero, ha preso fuoco.

Ciro Caliendo, noto presidente della Cia – San Severo (Confederazione Italiana Agricoltori), è riuscito a salvarsi dall’impatto, mentre la moglie Lucia è rimasta intrappolata tra le lamiere dell’auto in fiamme, perdendo la vita. L’uomo ha tentato disperatamente di estrarre la donna dalle lamiere, riportando ustioni nel tentativo di soccorrerla.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

Subito dopo lo schianto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per domare l’incendio e fornire assistenza. Tuttavia, per Lucia Salcone non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta a seguito delle ferite riportate nello schianto e nell’incendio. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente, ancora avvolte da punti da verificare e capire, mentre la comunità di San Severo resta scossa dalla tragedia.

Le dinamiche ancora da accertare

Al momento, la causa dell’uscita di strada del veicolo è oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La strada provinciale 13, che collega San Severo a Castelnuovo di Daunia, è stata teatro dell’incidente che ha visto il coinvolgimento della coppia. La perdita di Lucia Salcone rappresenta un colpo per la famiglia e per la comunità locale, che conosceva e stimava la donna e il marito Ciro Caliendo, impegnato attivamente nel settore agricolo. In attesa di nuovi sviluppi dalle indagini, i soccorsi intervenuti hanno prestato assistenza all’uomo rimasto ferito nell’incidente.