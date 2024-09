Ballando, Sonia Bruganelli asfalta Bonolis in diretta: le parole che nessuno si aspettava

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sonia Bruganelli debutta tra le concorrenti più attese a “Ballando con le stelle”, rivelando le ragioni della sua partecipazione e lanciando frecciate pungenti sulla sua vita personale.

Sonia Bruganelli si racconta tra provocazione e sincerità

Durante la presentazione a “Ballando con le stelle”, la ex opinionista del “Grande Fratello” e dell'”Isola dei Famosi”, in coppia con il ballerino Carlo Aloia, ha svelato le motivazioni dietro la sua partecipazione al programma. “Sono una persona che non cerca il consenso, che provoca e tendo a non essere politicamente corretta.

Sono scorretta per reazione. Ho sempre messo una corazza tra me e il mondo”, ha dichiarato Bruganelli. Tra le sue confessioni c’è stata anche una frecciata al marito, Paolo Bonolis: “Sono stata fortunata a incrociare uno come lui, perché ho iniziato a lavorare dietro le quinte”.

Ha poi aggiunto: “Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente sono stata il +1 per tutta la vita ed è stato faticoso. Sono dovuta diventare quasi un maschio”.

I giudizi sulla performance di Bruganelli

L’esibizione di Sonia Bruganelli è stata commentata in modo variegato dai giudici. Guillermo Mariotto ha evidenziato la sensualità e l’intensità della performance: “Ho trovato che c’è grande sensualità. Eravate molto intensi”. Carolyn Smith ha apprezzato il movimento sinuoso e la sensibilità mostrata:

“Hai dei piedi pazzeschi. Quello che deve essere lavorato è il movimento delle braccia”. Ivan Zazzaroni, invece, ha giudicato la performance “basica”. Selvaggia Lucarelli, notando la calma della concorrente davanti alle critiche, ha domandato: “È la tua strategia di non rispondere? Non vuoi risultare antipatica?”. Bruganelli ha risposto con semplicità: “No, avete tutti ragione”. Ma Lucarelli ha ribattuto: “Tu sei una paracula che, in confronto, Alan Friedman è una mammoletta”.

La richiesta di maggiore grinta da parte dei giudici

Anche Alberto Matano ha invitato la concorrente a tirare fuori più aggressività: “Ti abbiamo visto altrove molto più aggressiva, ci aspettiamo più mordente. Forse l’amore fa bene a tutto questo? Vogliamo che tu apra il varco all’armatura”. La risposta di Sonia Bruganelli è stata chiara e diretta: “Se devo aprire il varco all’armatura, non sarei comunque come mi volete”.