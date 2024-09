Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli duetta con Sal Da Vinci, poi la battuta al veleno contro Maria De Filippi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sabrina Ferilli realizza un suo desiderio sul palco di “Tu sì que vales”, duettando con Sal Da Vinci grazie all’intervento di Maria De Filippi, che ha svelato la passione della collega per il cantante napoletano.

La richiesta di Ferilli e la sorpresa di Maria De Filippi

Durante la puntata del 28 settembre 2024 di “Tu sì que vales”, Maria De Filippi ha rivelato un retroscena divertente: Sabrina Ferilli le ha chiesto per tutta l’estate di invitare Sal Da Vinci nel programma.

“È da questa estate che mi chiede di invitarlo”, ha raccontato la conduttrice. Per dimostrare l’insistenza dell’attrice, De Filippi ha condiviso alcuni video in cui la Ferilli, con la canzone Rossetto e Caffè in sottofondo, la supplicava di invitare Sal Da Vinci.

“Questa canzone è virale, a settembre lo fai venire?”, avrebbe detto la Ferilli. L’attrice avrebbe anche inviato messaggi al cantante per complimentarsi, confidando a De Filippi: “Gli dicevo ‘Che spettacolo’ per il brano e lui mi parlava di te. E fammelo vedere a settembre! Fammi cantare con lui questa canzone”. La Ferilli, scherzando, si è poi lamentata per la privacy violata e per la mancanza di risposta, dato che i video erano privati.

Il duetto tanto atteso con Sal Da Vinci

Maria De Filippi ha scelto di accontentare l’amica e collega, accogliendo Sal Da Vinci sul palco: “Mi ha mandato venti messaggi, hai sfracassato, ora vai a prenderlo dietro le quinte”. Così, Sabrina Ferilli ha avuto l’occasione di realizzare il suo sogno, esibendosi con Sal Da Vinci sulle note di Rossetto e Caffè.

Durante la performance, sia Rudy Zerbi che Maria De Filippi hanno scherzato sullo stato d’animo dell’attrice, commentando: “È pazza, è felice come una bambina”.

Terminata la canzone, la Ferilli ha ringraziato Sal Da Vinci, dichiarando: “Tu vieni da una gavetta lunghissima e te lo meriti”. L’entusiasmo è poi continuato con l’attrice che ha coinvolto il pubblico, affermando: “Hai fatto felice una ragazza”.