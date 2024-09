Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli critica duramente la Pellegrini, “Federica? E’ la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini riceve commenti severi dai giudici alla sua prima esibizione a “Ballando con le stelle”, tranne da Ivan Zazzaroni.

Giudici divisi sulle performance di Pellegrini

La partecipazione di Federica Pellegrini al programma condotto da Milly Carlucci non è iniziata nel migliore dei modi. Durante la prima puntata, la nuotatrice è stata aspramente criticata dai giudici, con l’unica eccezione di Ivan Zazzaroni, che le ha assegnato un 7 affermando:

“Sei molto più simpatica di come pensi. Non pensavo che partivi così, ti manca solo di lasciarti un filo andare. Però, per me non perdi mai il tempo e già questa è una impresa incredibile”. Altri giudici sono stati più severi: Fabio Canino ha suggerito di lavorare ancora sulla complicità di coppia, dandole un 5, mentre Carolyn Smith ha evidenziato la scelta “azzardata” del jive come prima esibizione, attribuendole un voto 4.

Selvaggia Lucarelli critica duramente Pellegrini

A suscitare scalpore è stata la dichiarazione di Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato sia la pettinatura del ballerino Angelo Madonia paragonandola a quella di Tony Effe, sia la performance della nuotatrice: “Purtroppo Federica rimane una donna dei record perché è la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera”, assegnandole un 4.

Anche Guillermo Mariotto ha elogiato l’atleta senza però essere clemente con il punteggio: “Tutte le atlete si sono portate la coppa a casa. Lo farete anche voi. Lavorate e portatevela a casa”. Voto 4.

Matano e Carlucci difendono la leggenda del nuoto

A prendere le difese di Federica Pellegrini sono stati Alberto Matano e la conduttrice Milly Carlucci. Matano ha sottolineato l’importanza dell’atleta nella storia sportiva italiana, invitando il pubblico ad applaudirla. Carlucci ha aggiunto:

“Noi non siamo un popolo che coltiva le proprie leggende, sappiate che lei è una leggenda”. Pellegrini ha accettato le critiche con sportività, rispondendo: “So chi sono e cosa ho fatto però mettersi in gioco significa anche prendere delle stoccate”.