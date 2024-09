Bimbo di 8 anni aggredito da un cane sfuggito dal proprietario all’uscita dalla scuola, piccolo sottoposto a delicato intervento

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di 8 anni è stato aggredito da un cane di taglia media ad Ambivere (Bergamo). Ora è ricoverato in ospedale dopo un delicato intervento.

Bambino aggredito al rientro da scuola

Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, un bambino di 8 anni è stato azzannato da un cane mentre tornava a casa da scuola in via Leopardi ad Ambivere.

Il cane, un meticcio di taglia media, è scappato da un’abitazione lasciata con il cancello aperto. Vedendo l’animale avvicinarsi, il piccolo ha tentato di fuggire lasciando a terra lo zaino, ma è stato comunque raggiunto e morso alla gamba sinistra.

Ferite serie all’arto e ricovero al Policlinico

Il bambino ha riportato gravi ferite all’arto inferiore, che hanno richiesto un intervento chirurgico presso il Policlinico Ponte San Pietro. “Per un solo centimetro non è stata presa l’arteria femorale, ma gli hanno tolto la vena safena”, ha dichiarato il padre al quotidiano locale. “Il nervo safeno è stato schiacciato, ma altri nervi e tendini non sono stati toccati”. Ora il piccolo è sotto osservazione e dovrà affrontare una terapia antibiotica per prevenire infezioni. Il padre ha aggiunto: “Lui continua a chiedermi se in quella via c’è ancora quel cane. È un bambino di 25 chili aggredito da un meticcio che pesa quasi quanto lui”.

Proprietari multati e sopralluogo veterinario

La polizia locale di Ambivere è intervenuta dopo l’aggressione, sanzionando i proprietari del cane per omessa custodia. Il dipartimento veterinario dell’Ats effettuerà un sopralluogo martedì 1 ottobre per ulteriori verifiche. Il padre del bambino, esprimendo preoccupazione e rabbia, ha dichiarato: “Adesso penso alla sua salute ma poi presenterò denuncia, perché chi ha un cane deve assumersene la responsabilità”. Durante l’attacco, il cane ha morso il bambino tre volte, e il tentativo di staccarlo da parte dei proprietari ha provocato ferite ancora più profonde.