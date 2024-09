Malore dal dentista, Gaia Pagliuca ricoverata, muore dopo tre giorni d’agonia, aveva 24 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

La giovane Gaia Pagliuca, colta da un malore improvviso durante una visita odontoiatrica a Petrignano, è morta dopo tre giorni di agonia. L’autopsia accerterà le cause.

La tragedia in studio dentistico e il decesso in ospedale

Il 26 settembre, Gaia Pagliuca, di soli 24 anni, è stata colpita da un violento malore durante una visita odontoiatrica a Petrignano, probabilmente per curare una carie.

Dopo pochi minuti, la giovane è andata in arresto cardiaco e i soccorsi sono stati immediati. Il personale del 118 l’ha trasferita in elisoccorso al reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stata sottoposta a interventi continui per tentare di rianimarla.

Tuttavia, le condizioni di Gaia si sono rivelate disperate e irreversibili. Dopo tre giorni di lotta, la giovane è stata dichiarata in morte cerebrale nel pomeriggio del 29 settembre.

Indagini in corso sulla possibile causa del malore

La famiglia di Gaia Pagliuca e le comunità di Assisi e Bastia sono sconvolte dalla tragedia. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se ci siano responsabilità o errori, in particolare in relazione all’eventuale somministrazione di anestesia durante il trattamento odontoiatrico.

La giovane potrebbe aver subito uno shock anafilattico, ma solo l’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore, potrà fornire risposte definitive sull’origine del malore che ha portato alla sua morte.

Il Comune di Assisi, profondamente colpito, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, definendo la scomparsa di Gaia una tragedia che ha lasciato l’intera comunità senza parole.

Il dolore della famiglia e la reazione della comunità

Gaia Pagliuca, originaria di Roma ma trasferita ad Assisi dalla nonna dopo la morte della madre, era molto conosciuta sia ad Assisi che a Bastia.

Laureata un anno fa all’Istituto di Design di Roma, la giovane nutriva una passione per gli Stati Uniti, spesso documentata sui social attraverso reportage dei suoi viaggi.

La notizia del suo decesso ha scosso profondamente le comunità locali. In una nota ufficiale, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Gaia: “In questo momento tragico per tutta la comunità, non possiamo che stringerci attorno ai familiari della giovane, interpretando il dolore dell’intera città”.

La città di Santa Maria degli Angeli, dove Gaia viveva, e la comunità di Assisi si sono unite nel lutto, offrendo supporto e affetto ai familiari e agli amici della giovane.