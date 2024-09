Cassano, incidente sulla provinciale 236 verso Bari, auto cade da un cavalcavia, muore una coppia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due persone hanno perso la vita la scorsa notte in un incidente sulla provinciale 236 nei pressi di Cassano delle Murge. Rampa interdetta al traffico per motivi di sicurezza.

L’incidente e il violento impatto sulla provinciale 236

Nella notte, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 236 che collega Bari a Santeramo in Colle. All’altezza di Cassano delle Murge, un’auto con a bordo due persone è finita fuori strada, sfondando il guard rail e terminando la propria corsa in un fossato a margine della carreggiata.

L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo agli occupanti del veicolo, che sono deceduti sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, per le due persone a bordo non è stato possibile fare nulla. Ora spetta ai carabinieri ricostruire la dinamica dell’incidente, per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

Disposizioni temporanee alla viabilità di Cassano delle Murge

A seguito dell’incidente, il Comune di Cassano delle Murge ha emanato un’ordinanza che vieta il transito sulla rampa di accesso verso la Strada Provinciale 236 in direzione Sannicandro di Bari. Per chi proviene da Via Totò-Viale Europa, sarà obbligatorio svoltare a destra in direzione di Cassano delle Murge, mentre rimarrà a senso unico di marcia il tratto per i veicoli provenienti dalla provinciale 236. Le disposizioni rimarranno in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza nella zona.

Le indagini e i provvedimenti di sicurezza

Mentre le autorità locali lavorano per assicurare il rispetto delle nuove disposizioni di traffico, le indagini proseguono per determinare la causa esatta dell’incidente che ha provocato la morte delle due persone.

La viabilità dell’area è stata modificata in via precauzionale per evitare ulteriori rischi per gli automobilisti. Il ripristino della sicurezza stradale sulla provinciale 236 sarà la priorità per garantire il ritorno alla normale circolazione dei veicoli.

