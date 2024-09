Cassano delle Murge, sull’ auto precipita da un cavalcavia, c’erano due giovani di 24 e 21 anni, i ragazzi sono morti sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo e una donna, rispettivamente di 24 e 21 anni, sono morti dopo che la loro auto è precipitata da un cavalcavia alla periferia di Cassano delle Murge. Indagini in corso sulle cause dell’incidente.

Auto precipita da un cavalcavia: vittime un uomo e una donna

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre, un grave incidente stradale è avvenuto alla periferia di Cassano delle Murge, nel Barese, dove un’auto con a bordo due giovani, un uomo di 24 anni e una donna di 21, è volata giù da un cavalcavia.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, ma secondo le prime informazioni l’auto potrebbe essere uscita di strada a causa dell’alta velocità o di un guasto meccanico. Le vittime non erano originarie di Cassano delle Murge, come confermato dal sindaco del paese, Davide Del Re.

Le indagini dei carabinieri e ipotesi sulle cause

I carabinieri stanno conducendo i rilievi e le indagini per chiarire le cause esatte che hanno portato l’auto a precipitare dal cavalcavia.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un incidente causato dall’alta velocità, da una manovra errata del conducente, oppure da un possibile guasto meccanico del veicolo. I rilievi sul luogo dell’incidente e le analisi del veicolo saranno fondamentali per capire cosa abbia determinato la tragica caduta che non ha lasciato scampo ai due giovani a bordo.

L’impatto dell’incidente

La tragedia ha scosso la comunità locale e il sindaco Davide Del Re ha espresso cordoglio per le vittime.

L’incidente evidenzia ancora una volta i rischi della circolazione stradale nelle aree periferiche e sottolinea la necessità di rispettare i limiti di velocità e di garantire la sicurezza dei veicoli. Nel frattempo, le indagini dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni per fare luce su ogni dettaglio dell’accaduto e restituire una ricostruzione precisa dell’incidente mortale.