Fedez, arrestato il suo bodyguard Christian Rosiello

Due uomini vicini al rapper Fedez, il bodyguard Christian Rosiello e l’amico Islam Hagag, sono stati arrestati nell’ambito di un’operazione contro la criminalità legata agli ultrà del Milan.

Coinvolgimento nell’operazione contro i capi ultrà

Nell’ambito di un’operazione delle forze dell’ordine, sono stati arrestati 19 individui tra cui anche Christian Rosiello e Islam Hagag, figure legate al rapper Fedez. L’operazione è stata avviata per contrastare un sistema criminale legato a estorsioni e gestione illegale di parcheggi e vendita di bevande attorno allo stadio San Siro di Milano. Secondo le indagini, i due arrestati sarebbero stati parte di un gruppo di tifosi rossoneri implicati in attività illecite. Fedez, il suo bodyguard e l’amico si trovavano insieme a Parigi il fine settimana scorso per assistere alle sfilate di moda.

L’operazione che ha coinvolto Rosiello e Hagag ha anche portato all’arresto di figure chiave della tifoseria milanista, tra cui Luca Lucci, noto per una foto scattata con l’allora vicepremier Matteo Salvini nel 2018. L’inchiesta ha fatto emergere un sistema di estorsione gestito da gruppi ultrà del Milan e dell’Inter.

Il passato di Rosiello e i legami con Fedez

Christian Rosiello era già noto alle cronache per un episodio di violenza avvenuto lo scorso aprile, quando il personal trainer Christian Iovino fu aggredito fuori dalla sua abitazione a Milano. L’aggressione avvenne poche ore dopo un diverbio tra Iovino e Fedez in una discoteca. Secondo le ricostruzioni, Rosiello e altre persone assalirono Iovino, episodio documentato dalle telecamere di sorveglianza. Sebbene Fedez abbia sempre negato il coinvolgimento diretto nell’aggressione, il portiere del palazzo lo avrebbe riconosciuto. Tuttavia, il procedimento legale non è stato avviato in quanto la vittima non ha sporto querela, raggiungendo invece un accordo privato con Fedez.

La situazione attuale di Rosiello e Hagag è particolarmente rilevante, in quanto si inserisce in un contesto più ampio di indagini su estorsioni e traffici illeciti. Tra gli arrestati ci sono anche i capi della tifoseria interista, come Renato Bosetti e Marco Ferdico, coinvolti nelle attività criminali della curva dopo l’arresto di Andrea Beretta.