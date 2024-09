Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, lei ha chiuso con Giulio Fratini

0 Condivisioni Facebook Twitter

La conduttrice Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore sembrano essersi riavvicinati, ponendo fine alla relazione tra la Gregoraci e Giulio Fratini.

Negli ultimi mesi, la vicinanza tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore ha alimentato molte voci su un possibile ritorno di fiamma. Nonostante i due abbiano sempre smentito il loro riavvicinamento, nuove indiscrezioni suggeriscono che qualcosa potrebbe essere cambiato di recente.

Gregoraci e Briatore di nuovo vicini

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, seppur conclusa ufficialmente da anni, non sembra mai essersi del tutto spenta. I due sono stati spesso visti insieme, soprattutto nei momenti delicati come quando Briatore ha dovuto affrontare un intervento per la rimozione di un tumore. Anche in occasione delle festività e delle vacanze, i due non hanno mai mancato di mostrarsi in compagnia del loro figlio, Nathan Falco. Questo legame, sebbene dichiarato per anni come puramente legato alla famiglia, ha fatto sorgere numerosi dubbi tra i fan e i media.

Recentemente, il sito Dagospia ha rilanciato alcune voci secondo cui il riavvicinamento tra Gregoraci e Briatore non sarebbe più soltanto una questione familiare. “Briatore ha fatto di nuovo breccia nel cuore dell’ex moglie”, si legge su Dagospia. Intanto, l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini, con cui Gregoraci aveva una relazione da circa due anni, è sparito dai radar, e la sua assenza dai social ha contribuito ad alimentare le speculazioni su una crisi.

Il ruolo di Nathan e il distacco da Fratini

Un ulteriore elemento che avrebbe favorito questo riavvicinamento tra Gregoraci e Briatore è l’assenza di Nathan Falco, che ha recentemente iniziato la sua nuova avventura in un collegio svizzero. Questo allontanamento del figlio potrebbe aver innescato una maggiore vicinanza tra i genitori, entrambi preoccupati per il benessere del ragazzo.

Nel frattempo, Giulio Fratini sembra essere scomparso dalla vita della conduttrice, dopo un periodo difficile per lei segnato da problemi di salute e dalla tensione per il lancio del suo nuovo programma televisivo. Anche Dagospia suggerisce che Briatore, negli ultimi anni, avrebbe tentato di riconquistare l’ex moglie attraverso una serie di flirt, mentre Gregoraci, all’epoca, si era avvicinata a Fratini per trovare conforto. Oggi, però, le cose sembrano essere cambiate.