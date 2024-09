Cassano delle Murge, chi sono i due fidanzati di 21 e 24 anni che hanno perso la vita nell’incidente

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a Cassano delle Murge, dove la loro auto è precipitata da un cavalcavia.

Incidente mortale nella notte a Cassano delle Murge





Nella notte tra sabato e domenica, alla periferia di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, un gravissimo incidente ha strappato la vita a due giovani fidanzati, Francesco Castellaneta, 24 anni, e Greta Francone, 21 anni. I due stavano percorrendo una strada nei pressi del cavalcavia quando, per cause ancora da chiarire, la loro vettura è precipitata nel vuoto. Il violento impatto con l’asfalto ha provocato la morte istantanea della coppia. L’incidente ha lasciato sotto shock l’intera comunità locale e le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura ha perso il controllo mentre attraversava il cavalcavia, ma restano da chiarire le circostanze precise che hanno portato al tragico epilogo. Davide Del Re, sindaco di Cassano delle Murge, ha confermato che le vittime non erano originarie del paese, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco giunti prontamente sul luogo dell’incidente.

Le autorità chiudono l’accesso alla rampa





A seguito del tragico incidente, il Comune di Cassano delle Murge ha emesso un’ordinanza per chiudere temporaneamente la rampa di accesso alla Strada Provinciale 236, in direzione di Sannicandro di Bari, per motivi di sicurezza. Fino a quando non verranno ristabilite le condizioni adeguate, sarà obbligatorio per i veicoli provenienti da Via Totò-Viale Europa svoltare a destra in direzione del centro abitato di Cassano. Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per migliorare la sicurezza lungo quel tratto di strada.

Nel frattempo, sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti, che ricordano con affetto Francesco Castellaneta e Greta Francone. Tra i tanti, Adele, una cara amica della coppia, ha scritto: “Non si può morire così giovani, avevi tutta una vita davanti a te”.