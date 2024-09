Michael Schumacher, la figlia Gina si è sposata a Maiorca: il vestito floreale firmato Enzoani

0 Condivisioni Facebook Twitter

La figlia del leggendario pilota di Formula 1, Michael Schumacher, ha celebrato il suo matrimonio a Maiorca, indossando un abito da sposa floreale creato su misura.

Gina Schumacher e Iain Bethke: nozze riservate a Maiorca

Il 30 settembre, Gina Schumacher, campionessa di equitazione e figlia del celebre Michael Schumacher, si è unita in matrimonio con il suo compagno di lunga data, Iain Bethke, in una cerimonia intima e riservata. Il matrimonio si è svolto a Maiorca, nella villa da 27 milioni di dollari situata sulle colline di Port d’Andratx, una residenza appartenente alla famiglia Schumacher e acquistata dalla madre della sposa, Corinna Schumacher. Questa sontuosa tenuta è nota per essere il luogo in cui Michael Schumacher riceve cure private.

Secondo le fonti, tra cui il quotidiano tedesco Bild, il matrimonio è stato organizzato nel massimo riserbo. Per garantire la privacy, ai membri dello staff è stato chiesto di consegnare i propri telefoni all’ingresso, impedendo così qualsiasi diffusione di immagini non autorizzate. Gli unici scatti ufficiali sono stati condivisi sui social dagli stessi sposi, in cui si può vedere Gina Schumacher indossare un elegante abito da sposa, ricamato con motivi floreali e pizzi.

Il vestito da sposa di Gina Schumacher: firmato Enzoani

L’abito da sposa scelto da Gina Schumacher per il suo grande giorno è stato creato dal brand statunitense Enzoani, noto nel settore della moda nuziale. Il modello indossato dalla sposa appartiene alla collezione Blue del marchio, con alcuni dettagli personalizzati. Si tratta di uno slipdress con scollo a cuore, con una parte superiore trasparente, interamente decorata da ricami floreali. La gonna, a sirena, presenta un effetto a sottoveste, anch’essa impreziosita da motivi floreali che richiamano l’eleganza naturale del luogo.

Per completare il suo look da sposa, Gina Schumacher ha scelto un paio di sandali semplici ma eleganti, visibili in alcune delle fotografie ufficiali scattate da Tali Photography, l’agenzia che ha curato il servizio fotografico della cerimonia. Anche lo sposo, Iain Bethke, ha optato per un look classico ma raffinato, indossando un abito gessato con gilet e cravatta grigia. L’abito da sposa di Gina Schumacher, firmato Enzoani, ha attirato l’attenzione per i suoi dettagli floreali, perfettamente in linea con la semplicità e l’eleganza della cerimonia.