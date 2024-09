Puglia, incidente sulla SS16, maxi tamponamento a catena, diversi i feriti, due gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maxi-tamponamento sulla SS16 in direzione Foggia all’altezza dello svincolo per Barletta Ovest. Traffico deviato per tentato assalto a portavalori.

Maxi-incidente e traffico bloccato sulla SS16

Una mattinata difficile per la viabilità nella provincia della Bat, con un maxi-incidente che ha coinvolto dieci veicoli e due mezzi pesanti sulla SS16, nei pressi dello svincolo per Barletta Ovest, in direzione Foggia. La causa dell’incidente sembra essere stata il traffico deviato per un tentato assalto a un portavalori, sventato poche ore prima in località Canne della Battaglia. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Feriti e intervento dei soccorsi

Secondo le prime informazioni, l’incidente ha causato diversi feriti, con almeno due persone in gravi condizioni. Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali più vicini. Oltre al personale sanitario, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per gestire l’emergenza e coordinare la viabilità.