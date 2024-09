Incidente a Cassano, Greta e Francesco due giovani vite spezzate, il dolore della madre di lei, “Ti hanno portato via da me”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due giovani vite spezzate in un incidente stradale sulla provinciale 236 a Cassano delle Murge. Dolore e commozione nelle comunità di Capurso e San Paolo.

Incidente fatale a Cassano delle Murge

Una tragedia ha scosso Cassano delle Murge: nella notte, Greta Francone di 21 anni e Francesco Castellaneta di 24 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’auto su cui viaggiavano è precipitata da un cavalcavia lungo la provinciale 236. Greta, originaria del quartiere San Paolo, era una ragazza molto attiva sui social, in particolare su TikTok, dove condivideva video in cui si divertiva a cantare e ballare con le amiche. Di Francesco Castellaneta, residente a Capurso, si sa che era padre di un figlio nato da una relazione precedente e che aveva iniziato a frequentare Greta solo da poco.

Il cordoglio dei social

L’incidente ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, che hanno riempito i social di messaggi di dolore e cordoglio. La madre di Greta, Sabrina Francone, ha affidato un commovente messaggio al web, dicendo: «Ti hanno strappato la vita. Ti hanno portato via da me. Rimarrai per sempre nel cuore di tutti. Sarai il mio angelo custode».

Le parole della madre riflettono lo strazio di una perdita così improvvisa e ingiusta, un dolore condiviso da chi conosceva la giovane vittima.

Il dolore della città di Capurso

Anche il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, ha espresso profondo dolore e solidarietà alla famiglia di Francesco Castellaneta. In un messaggio pubblico, il primo cittadino ha affermato:

«Con lui, ha perso la vita anche la sua compagna Greta, una giovane donna di 21 anni. La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato».

La tragedia ha toccato profondamente entrambe le comunità coinvolte, che si uniscono nel lutto per questa grave perdita.