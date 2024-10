Antonio Boccalà, scomparso nel nulla a Parigi, doveva prendere l’aereo di ritorno ma non si hanno più notizie, l’appello disperato della famiglia

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Parigi è scomparso nel nulla Antonio Boccalà, napoletano di 33 anni. Il giovane elettricista di macchina doveva rientrare a Napoli con un volo dall’aeroporto Charles de Gaulle, ma di lui non si hanno più notizie. La famiglia ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo.

L’appello della sorella: nessuna traccia da sabato

La sorella Rita ha diffuso un messaggio sui social, in italiano e francese, per chiedere aiuto: “Lui è mio fratello Antonio Boccalà, 33 anni, capelli neri, barba, altezza 1,88.

Sabato doveva tornare a Napoli in aereo dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, ma non è mai partito da lì e non è tornato a casa. Il telefono è spento e non abbiamo più notizie. Per favore, se avete amici in Francia, specialmente a Parigi, datemi una mano. È in uno stato confusionale.”

L’appello è stato condiviso ampiamente, in particolare nei gruppi di italiani che vivono nella capitale francese.

Le indagini: nessuna pista esclusa

La scomparsa di Antonio resta un mistero, e la famiglia è in contatto con la Farnesina per ottenere riscontri da Parigi e rintracciarlo al più presto.

Nessuna pista viene esclusa: potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario oppure di una rapina che lo ha privato dei suoi effetti personali, impedendogli di contattare la famiglia.

Il giovane lavora come elettricista sulle navi da crociera per una nota compagnia internazionale e avrebbe dovuto salire su un volo di rientro per Napoli questa mattina, ma non è mai salito su quell’aereo.