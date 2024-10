Chiara Ferragni aggrappata alla sorella, le ultime foto sono il ritratto della tristezza

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chiara Ferragni è stata avvistata in centro a Milano con familiari e amici, ma il suo stato d’animo sembra lontano dalla serenità.

Una passeggiata tra amici e familiari

L’influencer Chiara Ferragni è stata recentemente fotografata in compagnia delle sorelle Valentina e Francesca, della madre Marina Di Guardo e della sua amica di lunga data Veronica Ferraro. Nonostante la presenza delle persone care, il suo umore appare comunque provato. La comitiva è stata avvistata in piazza del Carmine, nel quartiere Brera, mentre trascorreva del tempo in un ristorante. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, l’imprenditrice digitale “non sorride molto” e si trova ad affrontare un periodo di difficoltà. Le immagini scattate mostrano un volto che raramente si illumina di un sorriso, ad eccezione di quelli rivolti alle telecamere.

Un momento complesso ma con nuove opportunità

Nonostante le avversità, Chiara Ferragni sta cercando di rimanere presente nel panorama mediatico. Recentemente, ha guadagnato oltre ventimila follower sui social a causa del dissing tra Fedez e Tony Effe, un episodio in cui è stata coinvolta involontariamente. A tal proposito, Ferragni ha descritto il brano “Allucinazione Collettiva”, scritto dal suo ex marito, come “una finta canzone romantica, priva di sincerità”. Questo commento evidenzia le difficoltà personali affrontate dall’influencer negli ultimi mesi.

In occasione della Milano Fashion Week, Chiara ha fatto un tentativo di riprendere il controllo della sua carriera. Sebbene non abbia partecipato a sfilate, ha presenziato a un gala dedicato alla sostenibilità, dichiarando: “È importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera.” Questo evento rappresenta un passo verso il recupero della sua immagine, dopo lo scandalo del “Pandoro-Gate” che aveva portato a una diminuzione dei suoi collaboratori e sponsorizzazioni. Ora, ha iniziato a collaborare con un marchio di prodotti spagnolo, cercando di riprendersi un posto nel mondo della moda.