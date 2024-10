Bari, moto investe una donna mentre attraversa la strada in via Camillo Rosalba, le condizioni sono gravissime

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente in via Camilla Rosalba a Bari, dove una donna anziana è stata investita da una moto e trasportata d’urgenza al Policlinico.

Investimento in via Camilla Rosalba

Questa mattina, una donna anziana è stata investita da una moto in via Camilla Rosalba a Bari. L’impatto è stato violento e, secondo le prime informazioni, le condizioni della donna sono considerate gravi. I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto, trasportando la vittima in codice rosso al Policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie.

Polizia Locale al lavoro per accertare le dinamiche

Le indagini sull’incidente sono state affidate alla Polizia Locale di Bari, che ha raccolto testimonianze e ricostruito la dinamica dello scontro. Il centauro, responsabile dell’investimento, si è fermato immediatamente dopo l’incidente per prestare soccorso alla donna, collaborando con le autorità e i soccorritori.

Aggiornamenti sulle condizioni della donna

Le condizioni dell’anziana investita rimangono critiche, e sono attesi ulteriori aggiornamenti dal Policlinico di Bari. La situazione è sotto stretta osservazione da parte dei medici, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto.