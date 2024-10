Chi era Ethan Gottardello, il 20enne morto in sella alla sua moto, “Essere un centuaro era il sogno della sua vita”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lunedì 30 settembre, tragedia a Venegono: il 20enne Ethan Gottardello ha perso la vita in un incidente con la sua motocicletta.

Lo scontro tra una moto e un furgone

Nelle prime ore di lunedì 30 settembre, un grave incidente si è verificato nel centro di Venegono, provincia di Varese. Il giovane Ethan Gottardello, alla guida della sua motocicletta, una Kawasaki Ninja verde, si è scontrato con un furgone all’incrocio tra via Mauceri e via Vittorio Veneto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, le condizioni del ragazzo sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Tradate, il suo decesso è stato constatato poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate dall’impatto.

Rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente

Le indagini per determinare la dinamica dell’incidente sono state affidate ai carabinieri, che hanno raccolto rilievi sul posto. L’incrocio, luogo dello scontro, è stato chiuso al traffico per consentire ai soccorsi di agire rapidamente. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è stato violento, provocando il trauma che si è rivelato fatale per Gottardello.

Il sogno di studiare ingegneria meccanica

Ethan Gottardello si stava recando a lavoro la mattina dell’incidente. Diplomato come perito meccanico, lavorava presso l’azienda Colines, con l’ambizione di laurearsi in ingegneria meccanica. La comunità di Venegono si è stretta attorno alla famiglia del giovane, particolarmente vicina ai genitori e al fratello minore. In attesa della data dei funerali, amici e conoscenti hanno espresso solidarietà e disponibilità alla famiglia, offrendo sostegno in questo difficile momento.