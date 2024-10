Bari, tragedia sfiorata, crolla traliccio arrugginito, istanti prima dell’uscita degli studenti da un liceo, feriti mamma e bimbo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un traliccio con l’insegna dell’ospedale Mater Dei di Bari è caduto in strada poco prima dell’uscita degli studenti dal Liceo Fermi, causando due feriti.

Traliccio arrugginito crolla vicino al liceo

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia si è verificato a Bari: un traliccio arrugginito con l’insegna dell’ospedale Mater Dei si è improvvisamente abbattuto sulla strada, proprio nei pressi del Liceo scientifico Fermi. La struttura è caduta poco prima che gli studenti uscissero da scuola, evitando conseguenze più gravi. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, tra cui un bambino.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul luogo del crollo sono giunte tempestivamente un’ambulanza e pattuglie della polizia. I due feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti e cure. Fortunatamente, nessuno dei passanti è rimasto coinvolto, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione per l’imprevedibilità dell’accaduto.

Foto BIT LIVE