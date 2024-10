Finale Atp Pechino, Alcaraz rende omaggio a Sinner: “Ti rispetto come giocatore e come persona”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il numero due al mondo Carlos Alcaraz elogia Jannik Sinner dopo la finale dell’Atp 500 di Pechino, nonostante le difficoltà vissute dall’italiano.

Le parole di stima tra Alcaraz e Sinner

“Ti rispetto molto come giocatore ma ancora di più come persona”. È con queste parole che Carlos Alcaraz ha rivolto un messaggio di stima a Jannik Sinner dopo averlo sconfitto nella finale dell’Atp 500 di Pechino.

La dichiarazione di Alcaraz assume un valore speciale, considerando il momento delicato vissuto dall’italiano a causa della vicenda doping. I due tennisti hanno sempre mantenuto un buon rapporto, nonostante divergenze sul calendario e il clamore mediatico che ha coinvolto Sinner.

Caso Clostebol e l’appello della WADA

L’appello della WADA riguardo il caso clostebol, che sembrava essere stato chiuso definitivamente, ha riportato dubbi e sospetti nello sport internazionale. Lo stesso Alcaraz aveva espresso perplessità sulla situazione, dichiarando:

“Non è certo un buon segnale”. Durante la bufera di agosto, le parole del tennista spagnolo erano apparse più distaccate:

“Sono abbastanza sicuro che ci siano molte cose che non sappiamo. Ma se lo lasciano continuare a giocare… hanno detto che è innocente”.

Oggi, tuttavia, il tono è cambiato: il suo messaggio è chiaro sostegno nei confronti di Sinner, che continua a convivere con un clima di incertezza in attesa di dimostrare nuovamente la propria innocenza.

Un confronto di alto livello in campo e parole di apprezzamento

Dopo la finale, Alcaraz ha proseguito il discorso rivolgendosi direttamente a Sinner: “L’anno che stai vivendo è incredibile. Te lo meriti… sei umile e questo impreziosisce il tuo successo”.

L’italiano, seppur sconfitto in tre set, ha risposto con parole di ringraziamento e riconoscenza per il collega: “Spero che potremo giocare ancora un paio di volte in futuro. È sempre un piacere condividere il campo con voi”.

La finale a Pechino ha mostrato grande livello di gioco e determinazione da entrambe le parti, con Sinner che ha combattuto duramente fino al tie-break decisivo.