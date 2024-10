Mario Tramontano, fratello di Giulia uccisa nel 2023 chiama la figlia con lo stesso nome della sorella, “Una stella cadente che ora rinasce in te”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La nipote di Giulia Tramontano, uccisa nel 2023, porta il suo stesso nome, segno di amore e speranza per la famiglia.

Un legame d’amore che supera il tempo

Con queste parole, Chiara Tramontano ha dato il benvenuto alla nipote, figlia del fratello Mario. La piccola, chiamata Giulia, è nata il 2 ottobre 2024, quasi un anno e mezzo dopo la tragica morte della zia, assassinata dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di sette mesi.

“Benvenuta piccola Giulia. Porti nel nome un legame d’amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te”, ha scritto Chiara sui social, celebrando la nuova vita come simbolo di rinascita.

Il messaggio di amore e speranza condiviso sui social

La nascita di Giulia è stata condivisa con gioia da Chiara Tramontano su Instagram, accompagnata da una foto che ritrae la neonata.

“Nei tuoi occhi vedremo riflessi i ricordi, nelle tue mani il futuro che abbracci. La vita è un dono, un filo che unisce, un nuovo capitolo scritto con il cuore”, sono le parole di amore pubblicate dalla sorella di Giulia, a cui si è unito il commento del neo-papà Mario Tramontano: “L’amore di papà”. La famiglia ha voluto ricordare Giulia e celebrare la nuova vita con un gesto di profondo affetto.

Il processo in corso per l’omicidio di Giulia Tramontano

Nel frattempo, prosegue il processo di primo grado contro Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio di Giulia Tramontano.

Accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, la Corte d’Assise ha disposto una perizia psichiatrica che sarà determinante per la sentenza. La tragica vicenda, che ha scosso l’intera famiglia, resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.