Grande preoccupazione per la 15enne Chiara Casturà, uscita di casa per andare a scuola non è mai tornata

Una ragazza di 15 anni, Chiara Casturà, è scomparsa da Santa Maria Imbaro; le autorità stanno conducendo ricerche estese per ritrovarla.

Scomparsa dopo essere uscita per andare a scuola

Il 1° ottobre, la quindicenne Chiara Casturà è uscita dalla sua abitazione di Santa Maria Imbaro per recarsi a scuola, ma non è mai tornata. Preoccupati per la sua assenza, i genitori si sono rivolti ai Carabinieri di Lanciano per segnalarne la scomparsa.

Le ricerche si estendono in tutta Italia

Le autorità hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca nella regione Abruzzo, ma finora senza successo. Si sta cercando di ricostruire i suoi movimenti quella mattina per capire se abbia effettivamente raggiunto l’istituto De Titta in largo Santa Chiara, dove è iscritta. Le indagini sono state estese a livello nazionale per aumentare le possibilità di ritrovarla.

Appello per ritrovare Chiara Casturà

Al momento dell’allontanamento, Chiara indossava jeans, una felpa rossa e una canotta nera. Alta 1,70 metri, ha occhi castani e lunghi capelli dello stesso colore. Gli investigatori non escludono che possa essersi allontanata volontariamente per raggiungere il fidanzato, ma “non vi sono dati certi su una possibile fuga per incontrare qualcuno”.

Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare i Carabinieri di Lanciano per contribuire alle ricerche.