La volta buona, Alda D’Eusanio sulla rottura Buffon-Seredova accusa la Seredova e Caterina Balivo tuona: “Mi dissocio”, scoppia il caos in studio

Durante una discussione a La Volta Buona sulla separazione tra Gigi Buffon e Alena Seredova, Alda D’Eusanio esprime opinioni che suscitano critiche. Caterina Balivo prende le distanze.

Le parole di Alda D’Eusanio scatenano reazioni

Nell’ultima puntata di La Volta Buona, Alda D’Eusanio è tornata al centro dell’attenzione per un suo commento sulla fine del matrimonio tra Gigi Buffon e Alena Seredova. Nel corso del programma, condotto da Caterina Balivo, si è parlato del recente matrimonio tra Buffon e Ilaria D’Amico, con la quale l’ex portiere si è unito dopo 11 anni di relazione. A quel punto, D’Eusanio ha deciso di condividere il suo punto di vista sulla separazione tra Buffon e la sua ex moglie, la Seredova.

Secondo D’Eusanio, le responsabilità della fine di una relazione sarebbero condivise: “Quando la coppia scoppia la colpa è di entrambi, non è mai di uno solo. Se Buffon si era stancato, significa che la Seredova aveva delle colpe”. Ha poi aggiunto: “Se un uomo si innamora di un’altra persona, significa che non è più innamorato della compagna. La famiglia e i figli non devono far dimenticare a una donna di essere femmina, e se tuo marito va con un’altra hai delle responsabilità”.

Caterina Balivo si dissocia dalle affermazioni di D’Eusanio

Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio hanno immediatamente suscitato reazioni all’interno dello studio. Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha preso le distanze dalle parole della giornalista, dichiarando: “Scusami Alda, ma no. La fedeltà deve essere un valore all’interno della coppia. Mi devo dissociare da quello che dici”. Anche gli ospiti in studio si sono mostrati in disaccordo con le opinioni espresse da D’Eusanio, aprendo un dibattito acceso.

L’episodio ha generato un ampio dibattito anche sui social media, dove molti utenti hanno criticato le parole di D’Eusanio, considerandole fuori luogo. La polemica non accenna a spegnersi, e la giornalista è finita ancora una volta sotto i riflettori per le sue opinioni controverse.