Michael Schumacher, c’era anche lui al matrimonio della figlia Gina ma c’è stata la massima privacy

La famiglia Schumacher ha adottato misure di sicurezza eccezionali per evitare la divulgazione di immagini durante il matrimonio di Gina Schumacher con Iain Bethke, celebrato nella villa di Maiorca.

Misure di sicurezza straordinarie per la privacy

Il recente matrimonio di Gina Schumacher, figlia del sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher, si è svolto in totale riservatezza nella lussuosa villa di Maiorca, in Spagna. L’evento ha suscitato molta attenzione, non solo per l’importanza della sposa, ma anche per l’incertezza sulla possibile presenza del padre, tenuto lontano dalla vita pubblica dopo il grave incidente sugli sci del 2013. La famiglia ha adottato misure rigorose per proteggere la privacy di Michael Schumacher, vietando foto e video non autorizzati.

Durante i preparativi, a chiunque lavorasse al matrimonio – dal personale del catering agli addetti alla sicurezza – è stato richiesto di consegnare i propri smartphone. Anche gli ospiti hanno dovuto seguire questa regola per evitare la circolazione di immagini, soprattutto di Michael Schumacher, che secondo il quotidiano Bild era presente nella villa, ma non ha partecipato alla cerimonia o ai festeggiamenti all’aperto.

Estorsione e tutela della famiglia

La decisione di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza è legata anche a un tentativo di estorsione subito dalla moglie di Michael Schumacher, Corinna, minacciata da un ex collaboratore di pubblicare informazioni private rubate. La richiesta di riscatto di 15 milioni di euro, seguita dall’arresto di tre uomini coinvolti, ha rafforzato l’attenzione della famiglia verso la protezione della loro vita privata.

Nonostante il riserbo, Gina Schumacher ha pubblicato una foto sui suoi profili social, raffigurante solo lei e il marito in abiti nuziali, senza dettagli dell’evento o riferimenti alla presenza del padre.