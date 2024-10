Insegna crolla a Bari: madre e figlio feriti vicino a una scuola

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un’insegna del Mater Dei è crollata a Bari vicino al liceo Enrico Fermi. Una donna e suo figlio sono rimasti lievemente feriti.

Crolla vecchia insegna a Bari, feriti madre e figlio

Una vecchia insegna del Mater Dei è crollata improvvisamente oggi, 2 ottobre 2024, in via Raffaele Bovio, Bari, vicino al liceo scientifico Enrico Fermi. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima che gli alunni uscissero dall’istituto, evitando così conseguenze potenzialmente più gravi. Una donna e suo figlio, che stavano camminando lungo la strada in quel momento, sono stati colpiti dall’insegna e hanno riportato ferite lievi.

Secondo le prime informazioni, l’insegna era sorretta da un palo in condizioni critiche, completamente deteriorato dalla ruggine, che ha ceduto sotto il peso dell’insegna stessa. Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori pericoli, e i sanitari che hanno soccorso i feriti.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Le autorità stanno indagando per determinare la responsabilità dell’accaduto, verificando la manutenzione della struttura e se fosse conforme alle norme di sicurezza. I vigili del fuoco hanno confermato che “il palo era completamente arrugginito e non poteva più sostenere l’insegna”. Questo ha portato al crollo, che ha coinvolto casualmente i due passanti.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza per ulteriori accertamenti.