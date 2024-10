Bari, due anziani sfrattati il giorno della festa dei nonni, “Trattati come criminali, costretti a dormire in auto”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo cinque anni nell’appartamento di Parco Gentile, Filomena e Saverio, rispettivamente di 73 e quasi 80 anni, sono stati sfrattati e ora rischiano di dover vivere in auto.

La difficile esperienza nel social housing: dagli affitti sostenibili agli aumenti insostenibili

La coppia, che aveva ottenuto la casa tramite un bando per il social housing, ha visto lievitare l’affitto nel corso degli anni. Da un canone iniziale di 400 euro più IVA e 40 euro di oneri accessori, il costo mensile è aumentato fino a 650 euro più 170 euro di oneri accessori.

Nonostante vivano di una piccola pensione, non sono riusciti a far fronte ai costanti aumenti. “Eravamo indietro con l’affitto di sette mesi,” spiegano. Hanno cercato di sanare il debito con Fabrica, la società proprietaria dell’immobile, pagando 5.000 euro prima dello sfratto, poi 3.000 euro e un piano di rientro di 100 euro al mese. “Non ci hanno dato il tempo di metterci in regola,” denunciano.

Uno sfratto che ha scosso il quartiere

Lo sfratto ha destato scalpore tra i residenti di Parco Gentile per il grande spiegamento di forze impiegate contro una coppia di anziani. “Ci hanno trattato come dei criminali,” raccontano con amarezza. La coppia non ha mai avuto problemi con la legge e sperava solo di trascorrere gli ultimi anni in serenità.

La struttura di emergenza abitativa proposta dalle autorità, però, non si è rivelata accogliente: “Era come un carcere. Per andare in bagno dovevamo attraversare un corridoio, nella stanza c’era solo un letto e una piccola finestrella. Abbiamo rifiutato perché mi sentivo mancare.”

La solidarietà si mobilita per aiutare Filomena e Saverio

Nonostante la mancanza di intervento da parte delle istituzioni politiche per evitare questa drammatica situazione, la comunità locale si sta mobilitando per sostenere Filomena e Saverio.

La rete di solidarietà che si sta creando offre un barlume di speranza per la coppia, che potrebbe ricevere un aiuto concreto per superare questa fase difficile e trovare una soluzione abitativa più dignitosa.