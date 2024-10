Puglia, incidente nelle campagne, uomo viene travolto dal trattore che stava guidando, morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 78 anni è deceduto nelle campagne di Tolve dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando.

Incidente nelle campagne di Tolve

La tragedia si è consumata nelle campagne di Tolve, nel Potentino, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita mentre si trovava alla guida del proprio trattore. L’incidente è avvenuto su un terreno di sua proprietà e ha coinvolto solo il veicolo agricolo condotto dall’anziano.

Intervento dei soccorsi

A seguito dell’incidente, sono intervenuti sul luogo i carabinieri per avviare gli accertamenti, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari del 118 Basilicata. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso sul posto.

Constatazione del decesso

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti. I sanitari, dopo aver tentato ogni manovra possibile, hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo, travolto dal proprio trattore.