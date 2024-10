La storia di Caroline, 25enne costretta a continue precauzioni, un bacio le potrebbe provocare la morte, “un singolo errore può essere fatale”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una rara condizione allergica rende il bacio un potenziale pericolo per la vita di una giovane di 25 anni, costretta a continue precauzioni e limitazioni quotidiane.

Un pericolo in ogni bacio

Per Caroline Cray Quinn, un semplice bacio può provocare una reazione anafilattica. La giovane è affetta dalla sindrome da attivazione dei mastociti (MCAS), una malattia rara che colpisce una persona su 150mila, e che può essere innescata da cibi, profumi e altri comuni fattori ambientali. Le precauzioni sono estreme: può consumare solo avena e una formula nutrizionale speciale. Anche l’intimità richiede attenzione, con rigide regole per il partner: lavarsi i denti prima di un bacio e astenersi da determinati cibi per ore.

Una diagnosi che ha cambiato la vita

Caroline ha scoperto di soffrire di MCAS nel 2017, dopo una storia di allergie alimentari fin dall’infanzia. La malattia si è manifestata in maniera aggressiva dopo una contaminazione alimentare, portando a una serie di episodi anafilattici e all’allargamento delle sue intolleranze a molti altri alimenti. I sintomi includono difficoltà respiratorie, gonfiore della gola e perdita di coscienza, e richiedono costante attenzione.

Affrontare la malattia con coraggio

Nonostante le difficoltà, Caroline non intende rinunciare alla propria vita. Ha condiviso la sua esperienza sui social, mantenendo un atteggiamento positivo e scherzando sulle rigide regole che deve seguire. «Forse le mie regole per gli appuntamenti potrebbero essere utili per chi ha dubbi sulle intenzioni del partner», ha commentato ironicamente. La ragazza affronta quotidianamente la malattia con coraggio e determinazione, evitando di lasciarsi sopraffare dalla paura delle possibili reazioni.