Affari Tuoi, il concorrente fa di tutto per mettere in imbarazzo De Martino che gli risponde a tono e lo asfalta, il pubblico in estasi per il conduttore

Il concorrente Mattia, noto come D’Artagnan, scherza con Stefano De Martino durante una puntata di Affari Tuoi, creando un siparietto che diverte pubblico e conduttore.

Scambio di battute tra Mattia e Stefano De Martino

Durante la recente puntata di Affari Tuoi, il gioco televisivo di Rai Uno condotto da Stefano De Martino, un momento particolarmente leggero e divertente ha visto come protagonista il concorrente Mattia, noto con il soprannome di D’Artagnan. Originario di San Martino in Campo, in provincia di Perugia, Mattia è un allevatore di galline e partecipa al programma da diverse puntate, affermandosi come campione e suscitando simpatia tra il pubblico.

Il siparietto comico si è scatenato quando De Martino ha iniziato a raccontare la storia personale del concorrente, il quale ha spiegato di possedere ben 50mila galline, con una produzione giornaliera di altrettante uova. Alla presenza della moglie Serena, Mattia ha raccontato anche come si sono conosciuti, rivelando alcuni dettagli della loro storia d’amore iniziata nel 2010. A questo punto, il conduttore ha introdotto una battuta sulla madre del concorrente, che si era stancata delle sue precedenti relazioni, dicendo: “La prossima che mi porti a casa, te la devi sposare”.

L’apice del siparietto: battuta e risate in studio

Il momento culminante è arrivato poco dopo, quando il “dottore”, personaggio del programma, ha offerto al concorrente 37mila euro per interrompere la sua partecipazione al gioco. In risposta, Mattia ha esclamato rivolgendosi a De Martino: “Stefano, io ho voglia”. Al che il conduttore, colto dal doppio senso, ha replicato prontamente: “Hai voglia? Devi dirlo a lei, a tua moglie, mica a me. Cosa vuoi da me? Siamo entrati in confidenza dopo diciotto puntate, ma non sei proprio il mio tipo”.

Il pubblico e lo studio sono esplosi in risate, mentre il concorrente continuava a scherzare: “Stefano, io lo voglio fare”, chiarendo poi il suo desiderio di continuare il gioco. Questo scambio di battute è stato uno dei momenti più esilaranti della serata, confermando la complicità tra il conduttore e i partecipanti del game show.